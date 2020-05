D66 is een raar partijtje aan het worden.

Hun leider Jetten is meer bezig om zijn eigen identiteit te ontdekken,

mevrouw Al-Qaq-Kaag, wil graag minister president worden, maar dat mogen we nooit toestaan omdat zij en haar man als ex vrienden van wijlen Jasser Arafat van ons belasting geld structureel veel naar bedenkelijke Palestijnse clubjes wil overmaken.Die moet dus goed in de gaten gehouden worden daarvoor.

En dan die mevrouw Ollongren ook D66 !

Zij is de meest ondemocratische bestuurder vind die er ooit in Nederland als minister is geweest. Deze mevrouw mag nooit meer terugkomen vanuit landsbelang.

Ze is een vreemde mevrouw, met een dubbel paspoort (Zweedse) en getrouwd met mevrouw Irene van den Brekel , die het met een hoog D66 gehalte het programma van Lubach produceert. Vriendin van prinses Beatrix, die het afschaffen van dat referendum ook wel prima vond denk ik !

Zij heeft tegen de wil van het volk het referendum afgeschaft, onaantastbaar zo zij zich altijd gedraagt en daarom ook niet vervangen wilde worden ( en dat wellicht bij Rutte afdwong) door een opvolger ( nu hielp haar collega Koolmees haar ) en dus gewoon een half jaar ziekte verlof kreeg. Bij haar terugkomst wilde ze “als de Wiedeweerga ” natuurlijk direct weer “vice premier”zijn en kieperde direct 150 miljoen euro weg wegens blunderende uitgaven voor het vervangen van gas in stadswijken .

In Amsterdam kon ze als wethouder ook niet met geld omgaan.

Maar het aller mooiste dit weekend was wel, toen ik Ollongren “een grote KAT” zag krijgen op zondagmorgen bij de omroep WNL, van de recht voor zijn raap sprekende Rotterdamse ondernemer Perridon , die toen op gegeven moment mevrouw even in de rede viel, zei:

( nadat Ollongren weer eens een o.h. verhaal afstak over “stikstof” ) ” flikker nou toch eens op met het probleem over stikstof, kijk eens wat er nu gebeurd met de huidige grootste crisis aller tijden in Nederland en de gehele wereld."

Ollogren zweeg ! ( filmpje op YouTube).

Ollongren ik kreeg zelfs medelijden met haar, zij leeft in een geheel andere wereld met vreemde denkbeelden over onze huidige maatschappij. Mijn oordeel: ze is zeer ongeschikt.