Hee, Hugo houdt woord. Hij heeft 17,28 MILJOEN wattenstaafjes geregeld. Kon zorg/onderwijs (met klachten) al getest worden per 1 juni. Nu mag IEDEREEN IN NEDERLAND zich laten testen. Huisarts niet nodig, gewoon de GGD bellen voor een afspraak, en iemand duwt een wattenstaaf bij u binnen. Telefoonnummer wordt komende week bekendgemaakt, en Nederlanders kennende zal dat nummer de eerste dag platgebeld worden. Vooral ook omdat alles gratis is. Wat raar is, want gratis bestaat niet. Kortom; we callen 'm alvast - u krijgt een 5G-chip in uw neus, en gelooft voortaan alles wat ze in het NOS Journaal zeggen.

"De eerste tests zullen op 1 juni, Tweede Pinksterdag, worden afgenomen", zegt Sjaak de Gouw, GGD-directeur en portefeuillehouder infectieziektebestrijding tegen de NOS. (Dat is diezelfde Sjaak die vertelde dat je geen corona in het OV kon krijgen.)



Enfin, we zijn gered mensen! We kunnen met verkansie! TERRAS! BIER! UIT ETEN! SEKS!

Ergens last van? BEL DAN!

koorts (38 graden of hoger) of een koortsig gevoel

hoesten zonder slijm

slijm ophoesten

moeheid

moeilijk of snel ademen, bijvoorbeeld bij het lopen

keelpijn

verkoudheid

spierpijn en gewrichtspijn

hoofdpijn

pijn in de borstkas

Bron: thuisarts.nl