Raarrr. Gisteren meldde Follow The Money dat Hans van der V. Vlist, de baas van de FIOD, op non-actief is gezet vanwege het strafrechtelijk onderzoek in de toeslagenaffaire. Nogal pijnlijk dat de baas van een opsporingsdienst nu zelf opgespoord gaat worden door het OM. Maar het wordt nog pijnlijker. Van der Vlist schreef deze week (naast dat hij uiteraard van niets wist) "dat mij dat mij vanmorgen gevraagd is een stap terug te doen als algemeen directeur van de FIOD". Let op dat woordje 'vanmorgen'. Want wat meldt DG Toeslagen Jozé Lazeroms in haar interne weekbericht (hieronder via Pieter Klein)? "Met de algemeen directeuren van IV, KI&S en FIOD, waren al langer lopende gesprekken en zelfs al afspraken gemaakt hoe zij de komende jaren hun carrière zouden vervolgen bij de Belastingdienst." Deze 'stappen' zouden vervolgens 'waar nodig' zijn 'versneld'. Dat is toch echt wat anders dan iemand die 's ochtends wordt gevraagd af te treden en dat 's middags doet. Jozé Lazeroms denkt zeker dat haar medewerkers gekke Henkie zijn. Dat blijkt ook wel uit de opmerking: "De integriteit van de desbetreffende directeuren staat niet ter discussie." Nou Jozé. Dat zullen we nog wel eens zien. Eerst maar even dat strafrechtelijk onderzoek afwachten.