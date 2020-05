Ik gooi hem even in de herhaling:

Ik volg die site al een tijd en moet zeggen dat het hoopgevend is. Ik ben zelf best een beetje links georienteerd in die zin dat ik van mening ben dat de echt zwakken geholpen dienen te worden. Dat de megawinsten van concerns teveel ten koste van Jan Lul gaan. Maar ik ben ook van mening dat elk individu de plicht heeft om in ieder geval te proberen zichzelf staande te houden.

Helaas is mijn mening aangaande het migratievraagstuk er één die al snel onder de noemer racisme en buitenlanderhaat wordt geschaard en waarmee ik dan in de extreemrechtse hoek wordt gedrukt. Het is zelfs usance geworden onder links om iedereen die het niet met ze eens is alt-rechts te noemen. Ik betwijfel of het merendeel überhaupt weet wat de term inhoud maar ik neem er aanstoot aan. Aanstoot omdat zeker 60% van mijn directe collega's van Turkse of Marokkaanse komaf is en ik nog nooit onderscheid heb gemaakt. Het zijn zij (links) die zorgen voor de polarisering in de maatschappij, niet de normaal en gevarieerd denkende mensen wier mening geen sticker behoeft en die per onderwerp van politieke richting kan wijzigen.

Sorry voor deze verhandeling, moest het even kwijt.

Lees die site eens

www.vrij-links.nl/