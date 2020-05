: En dat is waar het mij aan schort. Telkens dat gedram om andere soorten energie, of allemaal maar minder minder minder consumeren. Ik vind best dat we met minder in Nederland mogen wonen. Ik zie best dat de aarde niet de goede kant op gaat met het huidige klimaat van consumeren, fossiele brandstof. In Nederland is geen natuur meer te vinden. Één kind politiek ben ik niet op tegen. Weet je ook zeker dat het gemiddelde IQ niet daalt. Ach, mensen met een hoger IQ mogen best een extra kind (of twee).