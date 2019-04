De uitslag van de oneerlijkste loterij van het jaar is weer binnen en de winnaar is dezelfde als altijd: de eigenaar van 'vrijgestelde aandelen' Shell. Die hoeft namelijk geen dividendbelasting te betalen terwijl de dividendbelasting tot in de vezels van Nederland helemaal niet is afgeschaft. Volgens Somosommetjes waarover Trouw bericht (dividendspiegel) scheelt dat de Nederlandse schatkist dit jaar maar liefst 890 miljoen euro. Komt door een geheime afspraak (nou ja, ook weer niet zo geheim dus, staat gewoon in Trouw dit) met de Belastingdienst. Maar er is ook slecht nieuws: "Vorig jaar werd duidelijk dat de afspraak tussen de fiscus en Shell waarschijnlijk geen einddatum kent." Nu we het toch over de dividendbelasting hebben. Weet u van wie dat plan om die belasting af te schaffen kwam? Van Mark Rutte zelf! Dat zeggen wij niet maar dat zegt RTL dinges Pieter Klein en die heeft het weer van """bronnen""". Oliebronnen zeker. Hoe dan ook: "Het liep hoog op. Geëmotioneerd en vol overtuiging zei hij volgens mijn bronnen: "Ik zal geen minister-president worden van het kabinet dat twee multinationals naar het buitenland laat vertrekken." Enfin, de rest is geschiedenis." Inderdaad.