Iedereen heeft een hekel aan belasting betalen, vraag maar aan Ryan Babel. En wat belasting betalen in Nederland extra stom maakt, is dat je geld wordt uitgegeven door een stel hansworsten die liever een schildering van een minderjarig marketingvehikel op de muur hebben dan dat ze honderzeventigduizend dubbeltjes nog eens een keertje omdraaien. Maar wat belasting betalen in Nederland extra extra stom maakt, is de manier waarop het geld wordt opgehaald: voordelen voor "ondernemers" die er in de praktijk op neerkomen dat roofkapitalisten laagbetaalde schijnzelfstandigen kunnen uitknijpen, marginale tarieven waar je broek van afzakt, duizendhonderd aftrekposten waar alleen maar mensen die het niet nodig hebben van profiteren en onder aan de streep miljoenen hardwerkende Nederlanders die juist veel maar dan ook echt veel te veel moeten betalen. Tijd voor de hoge heren in Den Haag om daar iets aan te doen, en dat kan de volgende kabinetsperiode gewoon, met behulp van dit stuk dat ambtenaren van de Belastingdienst, die kennelijk even pauze mochten nemen van het etnisch profileren, bij elkaar hebben geschreven. Goed bezig, ambtenaren. Jullie hebben wel een plastic tasje verdiend.