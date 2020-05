Ik heb een aantal jaren voor een grote landelijke aannemer gewerkt. Ik zat op een zwaar verlies gevend project van enkele honderden miljoenen euro's. De boys op de hoogste verdieping van het hoofdkantoor hadden het simpelweg voor te weinig geld aangenomen. Of wellicht was de opdrachtgever weer een maatje van onze toenmalig directeur. (die gasten worden om de haverklap 'gepromoveerd') maar goed. we kwamen dus miljoenen te kort en op de werkvloer probeerden we met zo min mogelijk geld zo veel mogelijk te bereiken. Dat betekende in de praktijk dus midedr mankracht en dus 3x in de week overwerken. Elke week een dag extra werken. Zo iets. En dat een jaar lang.

Toen het kerst werd.. ( waar we normaal een kerstpakket kregen. ) kregen we dat jaar een dubbel CD met kerstliedjes. En een ansichtkaart bedankt voor de inzet. Ongeveer net zo n kut text als hierboven.

Nou.. Witheet was ik. Dit heeft er echt aan bijgedragen dat ik de tent verlaten heb daar. Wat een minachting voor het normale personeel zeg. Ik zeg altijd : 'Je had me nog beter in mn gezicht kunnen spugen!' Dat had een mindere belediging geweest dan een cd waarvan het eerste nummer een kerstliedje van andre hazes is.

Ik wordt gewooN WEER BOOS HEE!!!