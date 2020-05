— wordt eerst het lek ontkend

— degene die zegt dat ze moeten hozen wordt uitgelachen en voor fascist uitgemaakt

— als ze tot de knieën in het water staan wordt experts gevraagd te onderzoeken waar dat water toch vandaan komt

— de experts melden dat het zo’n vaart niet loopt met dat lek en dat het bootje daar tegen kan

— zodra het water tot ‘t middel komt, benoemt men een ambtelijke werkgroep die de aanbestedingsprocedure voor emmers gaat uitwerken

— de fascist die ‘n emmer aangeeft wordt genegeerd

— een task force “emmers” gaat leveranciers van emmers benaderen

— oudere passagiers zijn inmiddels overboord gesmeten om de boel drijvend te houden

— de kapitein wordt tot geweldige crisismanager uitgeroepen omdat hij zo goed kan liegen

— als het water tot aan de nek van iedereen staat, komen de eerste emmers binnen

— het blijkt dat de task force vergieten heeft besteld in plaats van emmers

— passagiers wordt verteld dat naar de kust zwemmen verboden is omdat je dan kunt verdrinken

— de stuurman duwt oudere passagiers kopje onder met de geleverde vergieten, want daar kunnen ze goed voor worden gebruikt

— de kapitein vertelt dat hij het prima gedaan heeft, omdat experts hem hebben verteld dat het bootje een onderzeeër is en zinken er dus bij hoort

einde