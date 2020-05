Ik was altijd groot voorstander van de Koninklijk familie. Goed voor handelsrelaties, internationaal imago en een staatshoofd dat boven de politiek staat. Wat mij nu steeds meer tegen begint te staan is het activistische gedrag van de Oranjes. Een van die telgen is supporter van Extinction Rebellion, een of andere prins die geen koning werd spreekt over wit in plaats van blanke Nederlanders, Koninklijke inmengingen met de zaak Poch, en dus blijkbaar 4,7 miljard subsidie voor een bos waar ik het hele jaar de hond uit laat. Waarvoor die subsidie nou goed voor is weet ik niet. Waarschijnlijk munitie en benzine want aan de bandensporen te zien na het jachtseizoen houdt onze koning niet al te veel van lopen.

Als het aan mij ligt, kiezen we gewoon lekker een nieuwe koninklijke familie.

Hierbij nomineer ik mijzelf.