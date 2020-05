De grafiek op www.cbs.nl/en-gb/news/2020/14/mortali...

geeft een goede inblik. Je ziet die stijgende lijn in 2020 ja, maar we zitten alweer over het keerpunt... en je gaat precies hetzelfde zien als bij de lijn van 2018, namelijk dat aan het einde van het jaar de lijn ONDER het gemiddelde gaat zijn omdat -sorry dat ik het zo moet zeggen- de kwetsbaarsten onder ons bereids gegaan zijn. Ze zullen in ieder geval niet twee keer sterven. Het feit dat het overgrote merendeel van de doden hoogbejaarde mensen mét medische voorgeschiedenis zijn, spreekt daarvoor. Nu een beetje wiskunde: het totaal aantal doden over de tijd is gelijk aan de integraal, oftewel de oppervlakte onder de grafiek. Je kunt ook gewoon met je muis over de grafiek gaan en de nummers noteren. Uitkomst: 2018 had meer doden tot 1 mei dan 2020. En ook de stijging van het aantal doden per week begon weken eerder dan in 2020. Waarom heeft dat toen geen lockdown gerechtvaardigd? Waar waren de persconferenties? De mondkapjesdiscussies? Het RIVM? Waarom moest je toen niet je handen wassen bij de ingang van de supermarkt? Waarom kon je toen nog in het vliegtuig? Alleen maar omdat de griep niet zo besmettelijk is als Corona? Het aantal doden spreekt niet daarvoor, dat was al hoger vanaf het begin! Zou het misschien zijn dat we de griep gewoon als "normaal" geaccepteerd hebben en er nu een heelhoop stampij gemaakt wordt omdat het iets nieuws is? Leg dat maar eens uit!