Wij trappen Henk Otten eruit, aldus FvD. Dan schoppen wij Kuzu op straat, counterde DENK. Ik ben gechanteerd door Öztürk, fulmineerde Kuzu. CDA, vvd en andere partijen willen Nederland vernietigen, riep Baudet sans ironie. We zeggen het vertrouwen op in partijvoorzitter Geert Dales, meldden Kamerleden van 50Plus. We hebben nog wel een uitzending over de Russische connecties van Baudet, spijkerde op laagwater Zembla. Ook ik zeg het vertrouwen op in de huidige voorzitter, verkondigde 50Plus-oprichter Jan Nagel. We hebben nog wat antisemitische appjes van Forum-jeugd, ging HP/Van Dijk verder. Onze penningmeester heeft het zinkende schip verlaten, jammerde DENK. Dan stap ik uit 50Plus, antwoordde Henk Krol. Maar dan flikkeren wij Azarkan eruit, counterde DENK. Ho ho ho ho, besloten de bejaarden, onze partijvoorzitter doet aangifte tegen onze fractievoorzitter!

Ja lui, de laatste toep in het Kaartspel van de Ellende is afgegeven door 50Plus: partijvoorzitter Geert Dales doet daadwerkelijk aangifte tegen de nieuwe fractievoorzitter Corrie van Brenk. Wegens smaad en laster enzo (Groenhuijsen: "U staat straks voor de rechter!" Van Brenk: "Dat zien we dan wel." Ten Napel: "Ja?"), omdat Van Brenk weer allemaal nare dingen over Dales had geroepen. Wel, het spel is bijna uit. 50Plus staat op armoede. Wie is er eigenlijk aan de beurt?