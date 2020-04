Tjah. FDA goedgekeurd is onvoldoende. Want de FDA is bevolkt met mensen die er verstand van hebben, terwijl je veel meer hebt aan een CE keurmerk. Dan weet je tenminste zeker dat er an een minimale hoeveelheid bureaucratie is voldaan.

En als iemand die werkzaam is in de medical device industrie, ik zou zo ontzettend graag willen dat ik een flauwe opmerking/grap maakte. Volgend jaar MDR. Er zullen dan nog veel minder producten CE gekeurd op de markt komen. Want de bureaucratie was nog niet voldoende. Doe mij de FDA maar. Die stellen tenminste inhoudelijke vragen.