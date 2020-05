:

Dat is geen spugen in het gezicht van verzetsmensen. Niks ten nadele van hen. Het waren er alleen niet zoveel. Het verzet stelde hier gewoon geen reet voor in vergelijking met Servië of Polen ofzo. Er gingen meer Nederlanders bij de SS dan in het verzet. Daarom is die gigantische naoorlogse verzetsliteratuur en film ook een beetje bespottelijk.

Dat Nederland vol met closetfascisten zit is deze coronacrisis ook wel weer duidelijk geworden met de volksmassa's die schreeuwen om het afschaffen van andermans grondrechten en alle kliklijnen. In de VS zijn er overal massale protesten om hun grondrechten te verdedigen en sherrifs die weigeren mensen op de bon te gooien die simpelweg van vrijheden gebruik maken. Niks van dit alles in slaafs Nederland...