Het meest waanzinnige en volstrekt idiote Mickey Mouse-vonnis in jaren: SteekSyriër Malek Fostok die in Den Haag al hakbarrend meerdere mensen probeerde af te slachten en daarvoor slechts een beetje tbs kreeg, wegens compleet van de pot gerukt. Onder de streep zag de rechter het slachtoffer Malek Fostok als groter slachtoffer dan de slachtoffers die daadwerkelijk het staal van zijn mes in hun nek kregen: de man die voor Allah een bloedbad had aangericht in de publieke ruimte was toch vooral heel erg zielig, en vergeeft u hem in godsnaam toch zijn daden, want het is een vrome moslim. Nou, dat is het dus niet, Malek Fostok is een staatsgevaarlijke radicaal-islamitische gek, die de rest van zijn leven (hier of elders) achter slot en grendel moet zitten, met het sleuteltje veilig opgeborgen in de bovenlip van Claudia de Breij. Enfin, er komt een hoger beroep aan, en voor het eerst spreekt een slachtoffer van de SteekSyriër zich uit: Fazal Amin (37), die met zijn telefoon Pokémon aan het vangen was, werd elf keer in rug, nek en hoofd gestoken. Jawed kreeg celstraf, Junaid kreeg celstraf, Gökmen kreeg zelfs levenslang... Waarom Malek niet? Dat steekt.

"Géén celstraf. En juist dat is voor mij zó belangrijk. Want dan kan hij uitgezet worden." Fazal wijst op zijn oudste dochter: "Zij durfde niet meer naar school. Haar school is daar vlakbij. Ik kan amper tegen haar zeggen: het is veilig, hij zit vast. Ja, waar zit hij dan vast? In een kliniek of zo? Niemand die het mij vertelt, wat moet ik haar vertellen? Ik wil hem het land uit hebben." (...) "Hij liegt gewoon, zijn doel was zoveel mogelijk mensen vermoorden zodat hij als martelaar het paradijs kon bereiken. Verward? Waarom heeft-ie die mensen op het terras niet aangevallen? Omdat die hem zágen. Hij pakte alleen mensen die niet opletten, zoals ik, dan heb je de meeste kans om te doden. En dan schuift hij het later op een psychose. Dit is een slimme gek. Hij gebruikt wat Parnassia heeft gezegd. Hij zegt dat de psychose komt doordat zijn vader overleed toen hij hem naar Nederland wilde halen. Maar dat is zíjn schuld, híj heeft met mensenhandelaren gesproken. En dan onschuldige mensen terugpakken. Malek heeft een van de beste advocaten van Zuid-Holland, die pakt het verhaal van Parnassia en schetst zo’n mooi beeld. Het Openbaar Ministerie heeft goede dingen gezegd, ik geloofde daar ook in, maar nu, achteraf... Nu kan ik weinig meer doen. Ik denk dat we het hoger beroep ook niet gaan winnen, maar ik wíl terugvechten. En de rechter leest dit ook."