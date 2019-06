Nog even het nieuwsbericht zoals het door onze Lügenpresse (NOS) op 6 mei gebracht is:

"Slachtoffers steekpartij Den Haag niet in levensgevaar

06-05-2018, 00:40 AANGEPAST 06-05-2018, 10:03 BINNENLAND

De drie mensen die gistermiddag in Den Haag door een verwarde man werden neergestoken, zijn zwaargewond geraakt. Ze zijn niet in levensgevaar, meldt de politie.

Volgens de politie is de dader een man van 31 uit Den Haag. In de buurt van station Hollands Spoor stak hij drie mensen met een mes. Agenten schoten hem vervolgens in zijn been en arresteerden hem.

Het is nog niet duidelijk waarom de man het drietal neerstak. Hij ligt in het ziekenhuis en wordt daar verhoord. Hij is een bekende van de politie.

Niet in levensgevaar, steekpartij, man uit Den Haag, niet duidelijk waarom.

Rustig doorlopen mensen. In ieder geval gelukkig niks met terreur of islam te maken.