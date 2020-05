@Dick Luyenlomp | 02-05-20 | 17:59: smac is een A merk. Ik kan me uit mijn jeugd herinneren dat mijn moeder het wel eens in de macaroni deed, met een gebakken uitje en wat tomatenpuree was dit toch eens in de paar weken een exotische maaltijd in de jaren 50-60. Vandaar waarschijnlijk dat ik het af en toe inderdaad op de camping als broodbeleg gebruik. Ik raak ook eigenlijk nooit gefrustreerd van het eetgedrag van derden. Dat moet iedereen lekker voor zichzelf uitmaken. Vrije keus, weet u wel. En ook vaak een kwestie van budget. Op iemand neerkijken vanwege eetgewoonten komt het meest voor bij vegetariërs en veganisten die ook nog eens ongevraagd en ongewenste voedingsadviezen menen te moeten geven. Maar een wetenschappelijk feit is dat de overgrote meerderheid van de huidige mensheid dierlijk voedsel nodig heeft als bouwstenen. Iedere echte wetenschapper moet dat beamen, anders is hij verkeerd bezig. Wat niet wil zeggen dat de mensheid inderdaad niet zal evolueren naar een volledig plantaardig voedselpatroon, over honderdduizenden jaren, eeuwen. Maar nu nog lang niet. Er zouden veel meer mensen ziek worden van gebrek aan dierlijk voedsel dan er ooit aan het huidige virus ziek zullen worden. Heb ik toch wel weer zin in smac gekregen. Maar ik moet nog even geduld hebben want Nederland is voor oud landgenoten die hun (klein) kinderen graag zouden bezoeken verboden gebied. Terwijl het risico om in Nederland iets op te lopen vele malen groter is dan hier in Thailand bijvoorbeeld. En ook nog wat asperges bewaren graag.