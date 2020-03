We gaan hier niet zitten uitpluizen of filmpjes en foto's uit Den Bosch komen, of uit België of dat het van vorig jaar op fucking Madagaskar is want het boeit toch allemaal geen ene reet meer. De waanzin heeft het namelijk allang gewonnen van de ratio. Mensen komen thuis met twintig pakjes paracetamol en ibuprofen. Okee, nou ja, dan heb je die maar vast, voor als je plotseling corona krijgt en je het huis niet meer uit mag. Maar pleepapier hamsteren. Wie neemt ons mee in het denkproces om 900 wc-rollen te halen. Komt de schijt er ineens niet meer uit als het pleepapier op is? Zou je in het allerergste geval niet gewoon je kont kunnen afvegen met een washandje? De holbewoners, wat deden die eigenlijk toen het wc-papier op was? En hoe zit het met van die grote zakken aardappelen hamsteren. Stoppen de telers ineens met het rooien van de aardappels? Gaan de boeren collectief dood? Stoppen de komkommers met groeien? En de aubergines, hebben die zoiets van: nou weet je wat we kappen er wel gewoon mee. Nederland is de op één na grootste groente en fruit-exporteur TER WERELD. Als de nood aan de man is vreten we de productie zelf wel op. De tomaten en de paprika's geraken echt niet op. We sterven niet. De vissen: zouden die expres de netten ontwijken, zodat we allemaal de hongerdood sterven? Mogen we straks geen varkens meer slachten? Stoppen alle kippen met het leggen van eieren?

Mensen slaan flessen water in. FLESSEN WATER. Omdat er straks geen water, maar door een of andere tovergebeurtenis, diarree van Bridget Maasland uit de kraan komt? "Nou jongens goed dat wij water hebben ingeslagen, want de rest moet nu de diarree van Bridget Maasland drinken!" Bizarre gedachte? Nee hoor, want terwijl jij op de bank zit, zijn je buren water aan het hamsteren. Gasbranders, survivalpakketten, mensen in de rij met TIEN ZAKKEN PAPRIKACHIPS. Okee, stel. Stel dát het gaat gebeuren. Dat je daar zit, in een van de meest welvarende landen ter wereld, voedselberg ingestort, productielijnen kapot en zes miljoen Nederlanders (rest dood) proberen nog te overleven. MAAR GELUKKIG SAMANTHA HEEFT NOG EEN PAAR ZAKKEN PAPRIKACHIPS IN DE KEDER. Als dit het niveau is van ons land gaan we er inderdaad allemaal aan. Niet vanwege corona, maar vanwege collectieve breinsmelt.

