Witte driekwartsbroek aan? Kleedje met ouwe meuk binnen de vooraf getrokken krijtlijntjes gelegd? Eerste kwartje xtc geklapt? OK, de rode loper is weer uitgerold in het coronacafe

Kijk je moet zelf weten of je zo'n koningshuis nuttig vind of niet, maar als je die ene dag die we er voor terug krijgen niet eens hardop kunt vieren, kun je er wel wat vraagtekens bij zetten. Of je nou kinderen hebt die een belastingvrij zakcentje bijbeunen op de vrijmarkt, of jij zelf met een ludieke pruik op en uitgelopen schmink op je wangen ongebreideld wil zuipen als een doorgewinterde provinciaal, als het allemaal niet kan, is er geen klap an. Maar gelukkig kunnen we hier nog een open gesprek aan gaan over de nut & nutteloosheid van Willy & z'n wijf als Duits/Zuid-Amerikaanse bezetters van een paar peperdure pronkstukken uit de collectie van het Rijksvastgoedbedrijf.

Daarbij drinken we oranjebitter uit de coronamokken van Cortès (koop dan!), want wij kunnen onze ouwe boedel ook niet per straatverkoop aan de man brengen, dus leuren we er hier maar mee. Wie toch lekker naar buiten gaat met een halve liter Schultenbrau: doe ff een mondkapje om, voordat je naar Engeland verjaagd wordt door de corona-NSB'ers en hun passief-agressieve politiedrones. (Hier zit iedereen kennelijk al achter de boekenkast.) Ze zouden bij die smoelbeschermers (koop dan!) ook een paar oordoppen moeten doen trouwens want maandag is het voor de republikeinen misschien maar gewoon maandag, maar voor de vierders van "Woningsdang" en "Balkoningsdag" en aanverwante NPO-kijkers, is het een uitnodiging om de hele buurt ongevraagd deelgenoot te maken van hun oubollige liefde voor het best gesubsidieerde toneelgezelschap van Nederland.

Maar laat ons geen spelbreker van het spijkerpoepen zijn: HOEZEE, en Hup Holland Oranje Boven Wilheeeeeelmus va-ha-ha-hookeemogen we nu bier in hele grote hoeveelheden svp okdankjeweldoei.

Zin in boerendochters nu

Oranje dingen dunschillen

Volgtip: een bot met echte Realisten-Zinnen

Sommigen vieren hun eigen "feest"

Man betreurt overname van Sanoma door De Uitpersgroep

Throwbacktweet (2016)