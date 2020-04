Femke was natuurlijk veel te druk om samen met Groot Hamassink geld bijeen te schrapen voor moslims met corona, daardoor zag ze eventjes over het hoofd dat het op de ponten tussen de stadshelften een grote fauda is. Alleen maar omdat de gemeente te achterlijk is een keer een brug over dat IJ te spannen. De eerste voorstellen werden reeds gedaan in 1839, we zijn nu 181 jaar verder, er wonen circa 100.000 mensen in Amsterdam-Noord - strakjes de burra zelf ook - en we zitten nog steeds op het niveau van vóór 1839. Wanbeleid en armoede, dat is wat het is, en we moeten het zeggen, maar in Rotterdam hadden ze allang een keer de handen uitgestoken en iets GEDAAN. In Amsterdam zitten ze te soebatten over aanloopjes, rattengangen onder de grond door, kabelbanen door de lucht en als we maar lang genoeg wachten ligt er straks een voorstel om met jetpacks dat water over te vliegen. Ach ja, als half Amsterdam straks is uitgeroeid door corona is er ook geen noodzaak meer om die brug te bouwen. Lekker rustig op de pontjes!