Laten we met het goeie nieuws beginnen, want dat is natuurlijk dat de politie zich dit jaar niet als makke lammetjes naar het offerblok van de iftars laat leiden. De rollen zijn - theoretisch althans - een keer omgedraaid dit jaar: de politie wordt pas deelnemer aan de ramadan als vervelende gelovigen zich niet aan de lockdown houden, en dan is het wapenstokken in plaats van knipmessen. Verder hebben we dit land zo ingericht dat iedereen elk schaap mag aanbidden dat ie wil, of dat nou voor of na zonsondergang is, en derhalve willen we de Nederlandse moslims allemaal veel plezier wensen met hun jaarlijks terugkerende fetisj van streng vasten bij daglicht en jezelf helemaal de moeder schransen bij nacht. Geen idee of dat nou makkelijker of moeilijker is als je de deur niet uit mag om naar je werk te gaan, maar wie verplicht thuiswerkt kan in ieder geval niet bloedchagrijnig en met een te lage suikerspiegel over z'n werkvloer geeuwen overdag. De ramadan van 2020 1441 wordt een eitje voor deelnemers én omstanders. Maarreh... blijven we wel allemaal netjes binnen? *Alle* evenementen met publiek zijn helaas afgelast, het avondgebed kan ook online via As-Zoommah en we willen natuurlijk Al La Halsema niet op kosten jagen. Ramadan Quaranteen allemaal!