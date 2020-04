Vroeger verstopten indringers nog wel eens in een houten paard maar tegenwoordig komen ze altijd in bataljons van 100. En in plaats van dat we ze tegenhouden met stellingen, hooivorken en brandende olie bouwen we gezellige welkomstcentra waar de koffie altijd klaar staat. Alle andere horeca zijn dicht op last van de overheid maar in deze centra brand altijd licht.