We dachten dat we alle doemsdagvoorspellers intussen wel bij naam en toenaam kenden. De onvermijdelijke aandachtsjunk Ab Osterhaus, natuurlijk de gezaghebbende virologe Halina Reijn en gewoon je @Buurman2248247 op Twitter die ook viroloog blijkt te zijn. Ze zeggen toch allemaal wat anders, en als ze in grote lijnen wél hetzelfde zeggen, zijn de details weer helemaal anders. Nu het vaatje Nederlandse haringen is verkocht is het tijd om het blik buitenlandse experts open te trekken. "Gerald Haug, voorzitter van het Duitse wetenschappelijk instituut Leopoldina, zei bijvoorbeeld tegen tv-zender ARD dat de coronacrisis pas voorbij zal zijn als er een vaccin is." Nou Gerald, lekkere kerel van ons, bedankt voor je dappere uitspraken, ze hebben het gered tot over de grens. De Duitse viroloog prof. Alexander Kekulé, die oppert om de maatschappij weer in stapjes op gang te brengen. De Belgische viroloog Steven Van Gucht, die concludeert dat het virus 'moe' wordt. En last but not least de Amerikaanse professor Zeke Emanuel, van huis uit oncoloog maar wat kan het tegenwoordig allemaal nog verrotten, maar hij roept allemaal dingen over festivals en grote sportevenementen, die mogelijk pas weer in de tweede helft van 2021 plaats zullen vinden. Wat een demagoog, zou Arno Vermeulen zeggen. Bent u weer helemaal op de hoogte wat u in de zomer van 2021 (weer) NIET gaat doen, namelijk pillengrieten bij het krieken van den dag verwennen in uw tentje op Camping 3, want Lowlands gaat niet door. Koffiedik kijken, love it.