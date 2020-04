Vroeger was er soms een voetbalwedstrijd op TV en dan was het 15 minuten er voor over naar het stadion, spelen, en enkele minuten interviews na afloop. Nu zijn er hele legers wauwelende gekken op TV. Er is gewoon weinig te bespreken over voetbal dus de rek zit in onzin. Alleen bij Inside begrijpen ze dat enigszins; die lullen er op los en lachen er om.

Die Arno R Vermeulen is daarom een totale nobody. Helaas, zoals jullie zeggen, zit er nu iets van redelijkheid in zijn stelling. Wacht het landelijke beleid af en ga dan als burgermeester iets vinden.

Dat toontje van die Vermeulen is werkelijk verschrikkelijk, op Peterachtig niveau af. Daaruit spreekt de arrogantie die het voetbal kenmerkt. Hooligans en spreekkoren zijn niet hun probleem. Spilzieke clubs ( erger dan een pak hem beet, Italië) zijn heel vaak door gemeenschapsgeld overeind gehouden. Het voetbal mag dus best wat terughoudender zijn. Het zou mij niet verbazen dat best veel voetballers zelf daar dan wel begrip voor hebben. Het zijn die lullebazen rondom de velden die volslagen van de pot gerukt zijn.