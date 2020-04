Klasse jongens. Toenmalig minister van Wet & Orde Ard van der Steur (strafblad) blijkt een nog grotere boef dan voorheen bekend. "Ard van der Steur (VVD) heeft als minister van Veiligheid en Justitie verregaande afspraken gemaakt met het bedrijfsleven over het delen van privacygevoelige data. Hij heeft hierover de Tweede Kamer in 2016 niet geïnformeerd, terwijl het hier gegevens betreft die worden verkregen via het bespioneren van nietsvermoedende burgers in de openbare ruimte. Van der Steur is inmiddels zelf voorzitter van de Nederlandse Veiligheidsbranche waarmee hij destijds de afspraken maakte." ONDERZOEKSJOURNALISTIEK wijst uit dat de private beveiligingssector - die goed is voor een jaarlijkse omzet van zo'n €1,2 miljard - vooral door prominente VVD'ers een veelheid aan overheidstaken is ingelobbyd.

Van der Steur wil over de kwestie "geen vragen beantwoorden en verwijst naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook over vragen over het convenant dat hij als minister tekende en niet deelde met de Kamer. Bij het departement verwijst een voorlichter naar een bericht over het convenant op de sites van de branche zelf. ‘We zijn destijds heel open geweest.’" Ja, had de Kamer die website maar moeten F5'en hè! Waarschijnlijk, maar niet zeker, betreft dat dit bericht op de site van Trigion, met de titel "Publiek-Private-Samenwerking, met vele extra ogen en ogen voor de politie". Hierin lezen we: "Regionaal hebben gemeenten, publieke handhavers, politiediensten, private toezichthouders en andere stakeholders afspraken gemaakt in een convenant, met een gemeenschappelijke doelstelling om de sociale veiligheid in een gebied te verbeteren." Gelukkig zit Kees Verhoeven er bovenop.

