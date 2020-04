De kogel is door de kerk in the Good Ol’ US of A. De centrale bank aldaar (Fed) heeft namelijk besloten om onbeperkt leningen op te kopen. Dit komt dus bovenop het fiscale steunpakket van USD 2,5 biljoen (en groeiende). De Amerikaanse economie zal worden overspoeld met liquiditeiten. Hoe gaat zo iets in zijn werk? Is het een goede beslissing gegeven de corona situatie? En is het een goede beslissing op lange termijn?

Voor de mensen die niet bekend zijn met de financiële sector zal het wellicht een stukje betekenisloos nieuws zijn geweest, maar voor de financiële intimi, is de Fed nu echt een grens over gegaan (iets met Weimar). Simpel gezegd gaat zij nu geld printen waarmee zij allerlei schulden (obligaties) gaat opkopen. Deze schulden zijn nu in het bezit van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en andere beleggers. Deze krijgen dus geld van de Fed in ruil voor de leningen die zij in bezit hebben. En gezien het geld er eerst niet was, neemt het aantal liquiditeiten in de markt toe.

Gezien deze beleggers niet per se in geld (cash) willen blijven zitten (pensioenfondsen mogen dat regeltechnisch niet eens), zullen zij de opbrengsten weer aanwenden om financiële instrumenten te kopen (aandelen, obligaties, futures, ETF’s en zo verder). Temeer, omdat ze weten dat de Fed elke dag van alles zal opkopen. Immers, als een belegger weet dat er een grote koper zal zijn, dan weet hij dat de prijs omhoog zal gaan ceteris paribus. Hij gaat er dus “voor liggen”. Dit heeft front running en is normaal illegaal (je benadeelt je klant, de kopende partij). Maar in dit geval, wil de Fed dat je haar gaat benadelen! Daarom maken ze het ook wereldkundig. Iedereen hoort/leest/ziet dit, dus iedereen gaat bijkopen (of houdt op met verkopen), waardoor de financiële markten ophouden met crashen.

Daarmee is missie 1, een verdere beurskrach voorkomen, volbracht. Missie 2 is in dit geval het voorkomen dat bedrijven omvallen door de genomen corona maatregelen. Veel bedrijven ervaren enorme omzetdalingen, terwijl veel kosten wel doorlopen. Deze bedrijven moeten dan aankloppen bij banken om extra leningen aan te vragen ter overbrugging van deze slechte periode. Nu is een bank daar nooit zo happig op en gegeven de corona situatie al helemaal niet.

Normaal in een economische crisis gaat niet alles tegelijkertijd door het putje, maar door de corona maatregelen wel. Dus banken worden nu overspoeld met kredietaanvragen en met klanten die het financieel niet kunnen bolwerken. Als de Fed en de Amerikaanse overheid niks zouden doen, dan zou de bank niet alleen veel van deze kredietaanvragen weigeren, maar ook veel kredieten intrekken (veel werkkapitaalfinancieringen kunnen per direct eenzijdig door de bank worden ingetrokken). Het gevolg is dan dat er veel bedrijven failliet gaan, wat weer problemen oplevert voor de toeleveranciers en de afnemers van deze bedrijven. Die komen dan in de problemen en moeten dan ook aankloppen bij de banken, die wederom niet willen of kunnen voeldoen in deze kredietbehoefte. Geldschieters (wholesale, see Northern Rock casus) en beleggers in banken en spaarders gaan dan twijfelen aan het voortbestaan van de banken, waardoor de bank omvalt en alles plat komt te liggen.

Systeemcrisis heet dat. Zoals eerder in dit blog is aangehaald, lag (ligt) er een systeemcrisis op de loer door de corona maatregelen (lockdown). Met de Fed die nu onbeperkt schulden gaat opkopen, betekent dit dat de banken en beleggers zich geen zorgen hoeven maken (missie 3), want als Bank A een lening verschaft aan bedrijf XYZ, dan kan deze bank deze lening in wezen gelijk doorverkopen aan de Fed, met een kleine marge!