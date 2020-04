Ga het filmpje maar even niet kijken, zou zomaar last krijgen van misselijkheid.

Fijn dat de kinderhand en geest zo gauw gevuld is. Doet je bijna jarenlang wanbeleid, open grenzen voor allerhande tuig en profiteurs, nog verder vernaggelen van onze soevereiniteit vergeten.

Oh ja, beste Rutte-fans, wie heeft ook alweer de grens niet in een vroeg stadium gesloten, goederen ontsmet doorgelaten, mensen die willen binnenkomen in quarantaine gezet voor 2 weekjes, iedereen die toch besmet geraakt is uitgebreide in de verre omgeving getest, gezorgd voor medische voorraden voor calamiteiten, zoals mondkapjes, beademing en scenario's voor noodhospitalen voor de epidemie die je wist die zou komen? Evenementen als carnaval tijdelijk verboden, risicogroepen opgeroepen zichzelf te isoleren, mensen in normale tijden aangezet een beetje extra in huis te halen standaard zodat hamsteren niet nodig was, geen voedselproducerende boeren het land of hun baan uit gejaagd wegens stikstof, gezorgd voor betaalbare woningen i.p.v. sluiting van kolencentrales en maximumsnelheid naar 100? Een hint: Rutte niet, in ieder geval. Dankzij die vent zit die Staal-opa nu in z'n eigen lockdown die geen lockdown mag heten, waarschijnlijk ook niet zo snel het virus smoort als een echte lockdown, maar wel minstens even economisch schadelijk is. Een lockdown en lot voor opa dat niet was gebeurd als Rutte pro-actief en visionair was geweest i.p.v. als historicus achteruitkijkend, reactief en selectief blind voor elk potentieel ernstig probleem, bovenop zijn dementia politicox.

En welke politici pleitten wel voor een debat toen de ramp nog aan de horizon lag? En welke lachten dat weg? En welke grijnzende clown gaat u nu desondanks op stemmen ondanks alle resultaten en kennis uit het verleden? Maar goed, degenen die nog op het "Kartel" stemmen omdat ze zo tevreden zijn met decennia wanbeleid verdienen ook niet beter dan wat ze zullen krijgen. Dat heb je als je niet op feiten of programma's stemt, of op werkelijke daden i.p.v. zoete misleidende woordjes, en naar de geruststellend pratende hoofden op de televee luistert. Zelfs al praat men zoveel poep dat ze in hun eentje alle stikstofhatende plantjes in NL verschroeien met overbemesting.

Ik? Cynisch? Met zulke fantastische, stuurloze, visieloze bestuurders? Maar goed, kan nog erger. Er zijn ook politici met een visie en koers regelrecht op de economische en maatschappelijke afgrond gericht. Voor dodelijke epidemieën mag je de economie niet slopen zeggen sommigen, maar voor klimaat, milieu, EU, socialisme en open grenzen volgens sommigen weer wel.