Het wordt komend weekend TWINTIG GRADEN. Voordat iedereen massaal naar het strand gaat of met een koeltas vol opeetvlees naar het stadspark trekt, hier nog een keer de spelregels.

Truus heeft geen klachten

Truus heeft geen klachten. Hoera. Zij mag de zon in! Ze houdt de anderhalve meter afstand in acht want zo hebben we dat afgesproken met z'n allen. Niet dat Truus zich druk hoeft te maken om de anderhalve meter, ze is al 27 jaar vrijgezel. Dat zit zo: ze is stapelverliefd op Dion Graus maar hij beantwoordt haar liefde niet.

Mien is verkouden

Helaas, het is weliswaar lekker weer, maar u heeft het vast al opgemerkt: die arme Mien is hartstikke verkouden. Ze trekt haar meest comfortabele kloffie uit de kast teneinde de hele dag zonder zorgen op de bank te kunnen doorbrengen, en ze maakt zich klaar voor een monstersessie Netflix. Ze zet alvast een lekkere bak thee.

Hennie moet niezen

Ook Hennie blijft binnen, want ze is al twee dagen aan het niezen. Ze trekt haar favoriete pianokleren aan, want ze gaat de hele dag oefenen op de uitvoering van Piano Concerto van Dvořák. Overigens durft ze haar favoriete kleren nooit aan tijdens een concert want dan zeggen mensen dat ze een gezicht in haar knie zien.

Greet kamp met lichte hoest

Greet heeft haar sportkleding maar weer eens tevoorschijn gehaald, want hoewel ze kampt met lichte hoest houdt niets haar tegen om even lekker op de hometrainer te gaan zitten. Binnen, dus, want het liefst was ze buiten gaan fietsen maar dat is nou eenmaal niet de afspraak. Maar eerst: een stevige bak koffie.

Evelien heeft verhoging

Verdorie, Evelien heeft nu al enkele dagen verhoging. Het zou zomaar kunnen dat ze corona heeft! Om de lichaamstemperatuur des doods een klein beetje het hoofd te kunnen bieden heeft ze de ventilator van zolder gehaald. Wat een slimme mejuffrouw. MAAR ZE BLIJFT BINNEN.

Marloes heeft een loopneus

U ziet het al, Marloes heeft een loopneus. Dolgraag zou ze een rondje door het park willen wandelen, maar omdat we dat nou eenmaal zo hebben afgesproken met z'n allen blijft ze binnen. Aangezien er ook gegeten moet worden bakt ze alvast een ei, die ze later op de dag gaat oppeuzelen.

Samantha heeft keelpijn

Kijk die verbeten trek op het gezicht van Samantha, die kampt met een vervelende keelpijn. Ze zou graag even naar buiten gaan maar dat is niet verstandig! Zoals jullie zien maakt het voor Samantha ook niet heel veel uit. Ze heeft haar werkkleding reeds aan, want ze is ceo van een groot bedrijf in de cementbouw en straks heeft ze een conference call met haar personeel. Binnen, uiteraard, want ze heeft keelpijn.