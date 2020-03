Somber, te laat, slechte modellen, langere lockdown. Voor wie vergeten was welke dag het is: Jep, het is maandag

Bij het RIVM is het ook maandag, dus Jaap en zijn mensen zijn somber. De IC-capaciteit vult harder dan gemodelleerd, want al die dikke mensen moeten er langer blijven dan verwacht: geen 10, maar gemiddeld 23 dagen. Dan helpt het ook niet dat Rutte en zijn mensen pas twee weken terug aan Philips om beademingsapparatuur vroegen, en de rest van de wereld de voorraad al had opgekocht, zoals een meneer van Philips gisteren aan die meneer van Pauw vertelde (video boven). In ruil daarvoor is zojuist uitgelekt strategisch gecommuniceerd dat de lockdown van de economie (met name winkels, horeca en sport plus toerisme & vliegmaatschappijen) verlengd zal worden, waarbij niemand zich hardop af durft te vragen of het afknijpen van alles op langere termijn niet tot nog veel meer schade, verwoeste levens zal leiden, en iedereen aan het onderliggende lijden van goedkope scharen van de Action zal onderwerpen. Ohja, wacht, één hoogleraar durft het hardop te zeggen, zelfs op televisie. Nou, wij vinden het dapper, en we hopen dat Ira Helsloot (video onder) het allemaal overleeft. F5'en we nu de dagscore om te zien hoeveel somberder het nog wordt.

RIVM DAGSTAND 30 MAART

Het totaal aantal positief geteste patiënten: 11.750 (+884)

Het totaal aantal gemelde patiënten opgenomen (geweest) in het ziekenhuis: 3990 (+507)

Het totaal aantal gemelde overleden patiënten: 864 (+93)



Duiding

Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Deze week zal duidelijk worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking.

In Noord-Brabant zet de afnemende trend in het aantal ziekenhuisopnames door. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg zijn er relatief veel ziekenhuisopnames. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland en Zeeland is het aantal ziekenhuisopnames stabiel laag.