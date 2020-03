Poe hee. Wie schrijft er nu weer zulke inlevingsvermogenloze volkshaat in de "Volks"krant? Oh verrek, het is dat Nog Kleinere Jort Keldertje natuurlijk. Sja, het stokpaardjonkertje schrijft het zelf al in zijn openingszin: "Tijdens een crisis tonen mensen hun ware karakter." Alleen bij hem is dat karakter nogal gespleten. Het ene moment zit hij op televee voor omroep WNL, wiens doelgroep en boegbeelden hij altijd openlijk uitscheldt op Twitter (misschien dat hij daarom zelf nooit praat tijdens zijn eigen praatprogramma?). In een andere persoonlijkheid als adelzoontje runt hij een bladgouden blaadje dat vol lof en liefde schrijft over het leven en de luxe van al die private equity assholes en vastgoedmiljonairs die zichzelf ook in deze coronacrisis weer zullen verrijken over de ruggen van de vele benedenmodalen die op de Action zijn aangewezen voor een schaar.

En in wéér een andere persoonlijkheid als Volkskrantcolumnist verkettert hij precies die doelgroep ("de aasgieren van de private equity en hedgefondsen"), maar dan wel via de hooghartige proxy van domme benedenmodalen die Chinese wegwerpmeuk kopen in frikandellenwinkels als de Action, omdat Nanojort kennelijk zelf nog nooit gevoeld heeft hoe het is om chronisch krap bij kas te zitten. Want Sandertje “Ik ben 1m76 en dat weet je best” Schnabbelstengel is ook niet in z'n eerste zilveren lepeltje gestikt en doet alles wat hij doet vooral allemaal voor Sandertje, maar dat vermaledijde Gewone Volk staat de hele dag het vrije uitzicht over zijn koninkrijkje te verzieken, met hun goedkope scharen en hun achterlijke onbegrip van de langetermijngevolgen van ongelijke internationale economische verhoudingen.

Nog meer? Nog meer. Sander Scharensliep laat zich zelf net zo makkelijk inhuren door ING en ABN, banken die ondanks de om solidariteit schreeuwende omstandigheden torenhoge strafrentes blijven rekenen op rood staan, aan mensen die allemaal heel graag degelijke Duitse scharen willen kopen. Het is best tragisch, wel, hoor. Deze crisis raakt ons allemaal en Schnabbelsmurf heeft dus maar liefst vier monden te voeden van een meervoudig gespleten persoonlijkheid die in één woord is te diagnosticeren: opportunisme. Of in een zin met twee voorbeelden: Sander Schimmelpenninck is een klagende veelvlieger die luidkeels jammert als ándere mensen in een vliegtuig boven zijn huis passeren. Toch is er ook goed nieuws: je kan er rustig vanuit gaan dat hij zich nog wel een keer flink vergaloppeert. Liefst met een dure Duitse schaar in z'n kleine handjes.

EN DAT WEET JE BEST

Tweeluik met de titel "Ik wel, zij niet"