Even ter herinnering de duiding van het RIVM:

- Net als de afgelopen dagen is gemeld, neemt het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen minder snel toe dan je zonder maatregelen zou verwachten. Over een aantal dagen kan geconcludeerd worden of er sprake is van een werkelijke afvlakking van het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal overledenen onder gemelde patiënten, en daarmee hoe goed de genomen maatregelen werken -.

Het zinsdeel: "dan je zonder maatregelen zou verwachten" vind ik wel zulke onzin.

Ten eerste lijkt het me volledig uitgesloten dat er helemaal geen maatregelen zouden worden genomen. Als men dat zou overwegen te doen, dan zou NL in de wereld wel helemaal voor lul staan. En wat heeft dat woord 'verwachten' daar dan te zoeken. Maak dat eens manifest met concrete getallen. Welnu RIVM, dat kun je niet want die verwachting bestaat helemaal niet.

De enige verwachting die het RIVM had en heeft dat het allemaal wel mee zou vallen, m.b.t. carnaval/de verspreiding over de wereld, waren nou niet bepaald de hoogtepunten.

Afvlakken zei u, kennelijk niet want de maatregelen blijven ongewijzigd en gaan kennelijk langer door, dat wordt dus in ieder geval niet afgevlakt.