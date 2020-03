Er zal vast iets in uw levensstijl zitten dat slecht is voor uw gezondheid. Het is niet te hopen dat op termijn u medische hulp nodig heeft en een gezond iemand vervolgens tegen u zegt 'had u maar gezonder moeten leven'.

Want wat u nu denkt dat gezond is, zal over 25 jaar hard gelachen worden. In de jaren '50 was het namelijk heel gewoon om kinderen vet te mesten, een rijmpje uit een Donald Duck uit die periode toont dat aan: 'Willem Jansen, eet toch door, jij wordt nooit een flinkerd, hoor! Kijk eens naar je vriendje Kik, die is enorm sterk en heerlijk dik!' Sigaretten werden gezien als een kalmerend middel, de generatie van mijn ouders (rond 1930) zijn met dat idee grootgebracht. Sinds de jaren '70 worden we nu gek gemaakt met verhalen over cholesterol, maar daar lopen de meningen nog steeds over uiteen. Credo blijft 'te' is niet goed, wat het ook is. Ik wens u een goede gezondheid, maar vergeet niet uw medemenselijkheid ook te onderhouden.