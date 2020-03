En als de Corona gekte weer over is, en dat plannen ze net een paar maanden voor Kerst want iedereen weer blij, goed voor de economie, bla bla bla, gaan ze weer vol inzetten op het doordrammen van het Klimaatakkooord. Boeren worden weer aan de schandpaal genageld, personeel werkzaam in de gezondheidszorg krijgen er niets bij en worden met een grijns van de Lachende Naaijer helemaal dol geluld want we zitten volgens lulhannes en piepkuiken Wiebes uiteraard nog steeds in een economische crisis.

In 2021 na de verkiezingen als ze weer met valse beloften in het zadel zitten, gaan ze nog stevig bezuinigen en de belastingen omhoog gooien dan na 2008 want een stop op immigratie is nicht zum Frage evenals opschorting van het Klimaatakkoord. Imbecielen.