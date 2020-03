Dames, en meisjes ook. Vergeet corona. Wat pas echt verschrikkelijk is, is het onrecht dat jullie iedere zes weken wordt aangedaan door die meneer/mevrouw/persoon die altijd zo gezellig loopt te klessebessen over jullie verkansie thuiswerkdag. Het blijkt namelijk dat kappers die meer geld vragen aan mannen dan aan vrouwen (ook bekend als: alle kappers) vieze vuile discrimineerders zijn. Dat zeggen wij niet, nee natuurlijk zeggen wij dat niet want wij hebben ze nog wel alle 24 in het kratje, maar dat zegt het College voor de Rechten van de Mens in een uitspraak in de zaak Wave International Hairstyling B.V. vs Vrouw. Dus binnenkort alle leuke meisjes bij u in de buurt met een kort pittig kapsel rondlopen, dan weet u wie zijn schuld het is. Het is de schuld van de mensen die zeggen: "Wave International Hairstyling B.V. discrimineert een vrouw op grond van haar geslacht bij het aanbod en de tarieven van kappersbehandelingen." En van de Volkskrant natuurlijk.