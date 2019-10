We staan aan de vooravond van een revolutionaire global veenbrand. Weldra gaan alle overheidsgebouwen in de hens en wordt de vierde macht met pek en veren de steden uitgejaagd. Maar de onnozelaars van ambtenarenorgaan de Volkskrant hebben toch nog 1 schrijnend permanent wereldprobleem ontdekt, dat nog even geregeld moet worden voor het einde der tijden. Kappers die geld vragen voor diensten. How dare you? Wat een seksistisch tuigh van de richel! Malieveld, we komen eraan!

Tsja...