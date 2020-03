Of u nou woest bent dat er nog geen algehele lockdown is aangekondigd. Of juist baalt dat de hoge heren in Den Haag uw café hebben dichtgesmeten. Of u nou in de rij stond voor een jointje. Of voor een rol pleepapier. Of u nou heel erg graag meedoet aan herd immunity. Of juist een hekel hebt aan kuddes. Voor ons allemaal geldt: als we niks over het coronavirus weten, kunnen we ook niks doen. Doe dus allemaal gezellig mee aan het onderzoek van het RIVM naar de verspreiding van het coronavirus. Vijf minuten werk per week mensen. We moeten het met zijn zeventien miljoenen doen.

INSTANT UPDATE: De website heeft meteen al last van kuchen, snotteren en flinke koorts, dus het kan zijn dat u even in de wacht staat. Ga anders nog even langs deze makkers, als u toch zin heeft om iets te doen voor een ander.

Tekst Infectieradar.nl

De laatste weken hoort en leest u overal over het nieuwe coronavirus (COVID-19). Misschien hoort u mensen in uw omgeving die last hebben van hoesten, niezen of koorts. Of misschien heeft u zelf klachten. Waarschijnlijk is het een verkoudheid of griep. Maar het zijn ook symptomen van het coronavirus. Met uw hulp kunnen we in kaart brengen hoeveel mensen in Nederland klachten hebben die mogelijk duiden op het coronavirus. Doet u mee? Als u wekelijks doorgeeft welke klachten u heeft, kunnen wij een actueel beeld geven van het aantal mensen met symptomen van het coronavirus in Nederland. Dit helpt bij het wetenschappelijk onderzoek naar het coronavirus. Deelname kost u iedere week 30 seconden tot maximaal 5 minuten. En het levert onderzoekers belangrijke informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland.

DOE MEE

#HOESTNU (Nee! Hoest juist niet!)