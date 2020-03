Briljant. Rutte's oplossing voor de tyfus: krijg het ongezien allemaal, maar niet tegelijk. Rutte's oplossing voor cholera: krijg toch allemaal de klere, maar val van mijn part niet allemaal tegelijk dood.

En hoe gaan we precies die kudde-immuniteit bewerkstelligen? En dan nog zo geleidelijk dat de IC's niet overbelast raken? Iedereen in risicogroepen\leeftijden in lockdown gooien en eerst even een maand lang alleen iedereen die jonger is dan 40 of 30 vrij laten rondlopen en elkaar zoveel mogelijk laten aanraken, tongzoenen, behoesten of desnoods doelbewust het virus van een besmette patiënt toedienen? Allemaal even aan een Cronelijer likken?

En daarna de rest van de cohorten qua leeftijd in kleine groepen van 40-45, 50-55, 55-60 elke twee tot vier weken hetzelfde laten doen, zodat nét niet de IC's overlopen en de rest thuis laten zitten tot het is uitgewoed of een vaccin is gevonden?

Of wachten we gewoon maar af waar het schip strandt met het land in een soort semi-lockdown die net schadelijk genoeg is om de economie te kielhalen, maar niet effectief genoeg om het virus af te remmen of te stoppen? Is wel een typisch Nederlandse vlees noch vis polderoplossing.