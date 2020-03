Kappen met telewerken netflixen & NU intunen op NOS, RTL, Radio, Internet en SBS. Want de minister-president gaat wat zeggen. Eerder vanavond hoorden we Bundeskanzlerin Merkel al vergaande maatregelen voor Duitsland afkondigen, en nu is het de beurt aan Onze Geliefde en Glorieuze Leider. Vorige keer dat het land werd toegesproken was door Joop den Uyl ten tijde van de oliecrisis in 1973, met als gevolg dat we 130 km/h op de snelweg mochten rolschaatsen. Wij zullen ons blijvend moeten instellen op een levensgedrag met een zuiniger gebruik van pleepapier en softdrugs. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Historie mensen, we maken het mee.

UPDATE: Geen lock down. We gaan voor kudde-immuniteit. Toedeledokie bejaarden.

TEKST: Hele TV-toespraak HIERRR

GeenStijl open houden tijdens lockdown? Word lid!

We moeten dit samen doen. Dus download deze app:

Een app met pushnotificaties. Gebruiken we niet zo irritant vaak als die clickbaiters van AD, Tele en RTL. Maar is wel nuttig bij levensbedreigende Des Doods Situaties als het coronavirus. Dus installeer de GeenStijl App voor iOS via de App Store en voor Android via de Play Store, en blijf als eerste op de hoogte van de stijlloze #sickbait.