Nature always finds a way. Zit net even te googelen op de benadering van pandemieën met behulp van chaostheorie. Daar blijken diverse onderzoeken van te bestaan. Nu is politiek opportunisme niet hetzelfde als chaos, maar het komt conceptueel aardig in de buurt. Medici zijn, met alle respect, getraind om rechtlijnig te denken. Dat is maar goed ook. Maar, wat Nicholas Taleb van de week min of meer ook al zei, zo kom je nooit ahead of the curve. Hoe plat je die ook krijgt.

Het blijft altijd reactief, je bent alleen maar achteruit aan het boksen. We kunnen denk ik wachten op een nog effectiver virus, al lijkt covid-19 prima in staat om te muteren. Zie ook de herhaalde besmettingen van een zelfde persoon. Het slechte nieuws is dat een vaccin dan ook niet helpt. Denk aan de griepprik. Als de griepgolf du jour net even buiten de cocktail valt, heeft de griepprik geen zin.

Als ik het allemaal zo lees, valt me op hoe weinig harde data er zijn. Landen die zich helemaal suf testen, zouden veel minder vatbaar zijn voor het virus. Hoe dan? Van een test word je niet immuun. Mensen die komen te overlijden vallen waarschijnlijk onder de radar vanuit de gedachte dat het covid-19 virus in bedwang is.

Het lijkt allemaal nogal wiskundig koffiedik kijken. Verstandig leven en de tijd nemen om ons belastinggeld verstandig te besteden. Aan mogelijke oplossingsrichtingen en niet aan subsidies om het marktsprookje kunstmatig in leven te houden. Hoe was het ook al weer: de winsten privatiseren en de verliezen collectiviseren?

Over natuurlijke selectie gesproken.