Koning Willem-Alexander heeft nog wat extra tijd om aan zijn ontzettend inspirerende Facebook tegeltjes te gaan schaven, want op 27 april hoeft hij in ieder geval niet naar Maastricht. De provincie Limburg en de gemeente Maastricht hebben aangekondigd dat Koningsdag is afgelast vanwege het coronavirus. Nu moet iedereen op 27 april in thuisquarantaine met anderhalve meter afstand van elkaar koekhappen, klompen maken en/of hiphopdansjes doen. Of alle virus verspreidende vrijmarkten wel doorgaan, is nog niet bekendgemaakt. Weet u trouwens wat het Latijnse woord voor 'kroon' is?

