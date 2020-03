Ja, dat was dus niet helemaal de bedoeling. Maar de organisatie van zalencentrum Opera had het arbitraire verbod op samenkomsten met 100+ mensen ondervangen door gasten te verdelen over vier zalen met 96 arbitraire stoelen. Dat verbod ging afgelopen vrijdag in en de organisator had aangeboden de bruiloft uit te stellen, maar dat wilden de klanten niet. De gemeente had afgelopen vrijdag contact opgenomen met alle zalencentra waar evenementen gepland stonden. "Wij hebben ze verteld dat deze maatregel er aan zat te komen, zodat ze daar rekening mee konden houden." De politie controleerde die locaties op zondag en er was gehoor gegeven aan de oproep, behalve in zalencentrum Opera.

"Volgens een ingewijde wilden de organisatoren het trouwfeest niet stoppen toen de politie dat vroeg. ,,Zelfs nadat de aanwezigen was verteld dat onder hen mensen waren die al besmet zijn met het Covid-19 virus.”" Eigenaar van het zalencentrum Akyol: "Ze hebben gebeld met dat verzoek, en wij moesten aan de gasten melden dat zij zich, als ze klachten krijgen, bij de ggd moeten melden. We hebben niet iedereen meteen naar huis gestuurd, maar het zo rustig mogelijk op een eind laten komen." Rond 21:00 kwamen bezoekers naar buiten en rond 22:00 was de rust wedergekeerd, aldus AD-fotograaf Jos van Leeuwen. Naar verluidt zijn er geen Lamborgini's ge-totalled bij de totstandkoming van dit nieuwsbericht.

Zalencentrum Opera is geen onbekende trouwens. Het behoort tot kampioenennetwerk De Mos en "is sinds oktober in opspraak. Het zou geld hebben gedoneerd aan de politieke partij Groep De Mos/Hart voor Den Haag, in ruil voor vergunningen. Sinds eind vorig jaar heeft Opera twee vergunningen om tot diep in de nacht open te blijven." Nadat de Rijksrecherche in het kader van die onderzoeken invallen deed bij De Mos & Co. viel het college van burgemeester en wethouders. Onderstaand een social distance bruiloft in Jeruzalem.

Zo kan het ook