:

Met dank aan een andere reaguurder:

Door China gepubliceerd en verwijderd:

"This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (11772133,11372116). "

img-prod.tgcom24.mediaset.it/images/2...

"In addition to origins of natural recombination and intermediate host, the killer coronavirus

probably originated from a laboratory in Wuhan."

En The Lancet:

www.thelancet.com/action/showPdf?pii=...