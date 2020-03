Hoe?

Biden won gister de March 10 Primaries en staat nu in totaal op 857 delegates. In feite kan hij daar de in totaal 94 delegates van Bloomberg, Pete en Klobuchar bij optellen, want zij steunen hem. Elizabeth Warren (70 delegates) heeft nog geen steun uitgesproken voor een kandidaat. Sanders heeft er 709, en blijft in de race. Biden gaat dus winnen, maar met nog slechts 340 delegates te verdelen, gaat hij niet meer tot de benodigde meerderheid van 1.991 delegates komen die hem op de Democratic National Convention van 13 tot 16 juli de nominatie garandeert. In plaats daarvan wordt het een zogeheten "brokered of contested convention": een tweede stemronde waarbij naast de 3.979 delegates nu ook de 771 superdelegates mogen stemmen. Tijdens dit proces staat het elke delegate wettelijk vrij van kandidaat te wisselen, ongeacht wie de stemmers in de thuisstaat kozen. Het gooit de hele race dus wagenwijd open en de stemrondes gaan door totdat een van de kandidaten een benodigde meerderheid van 2.375,5 delegates behaalt.

Ergens tijdens de aanloop naar deze brokered convention zal Hillary bekend maken dat ze geen van de presidentskandidaten steunt, in plaats daarvan nu zélf ook kandidaat is en zal ze de zaak maken dat Joe Biden niet in staat is van Trump te winnen, maar zij wel. Ze wordt dus niet Bidens VP, want Biden kan de race niet winnen. Hillary gaat het zelf doen.

Waarom?

1) Tijdens de komende vijf maanden wordt het voor iedereen duidelijk dat Joe Biden volstrekt ongeschikt is voor zowel een campagne tegen Trump als het presidentschap zelf. Er gaat werkelijk geen dagdeel voorbij of hij verspreekt zich, struikelt over woorden, haalt mensen door elkaar, is niet in staat gedachten of zinnen af te ronden, wordt agressief tegen publiek en beantwoordt vragen met volstrekt ongerelateerde ingestudeerde one-liners.

En zelfs als een speech een keer wel met benadering goed gaat, sleept de uitspraak van woorden en lukt het hem zelfs niet het prachtcitaat (9:58) "History says, don’t hope n this side of the grave. But then, once in a lifetime, the longed-for tidal wave of justice can rise up, and hope and history rhyme" met de gepaste doorleving over te brengen, omdat het teveel van z'n processorkracht vergt dat citaat intact uit z'n mond te krijgen. Joe Biden vergeet tijdens Democratische primary-debatten al wat hij twee minuten geleden zei. Hij maakt op een debatpodium géén enkele kans tegen Donald Trump, en iedereen weet het.

2) Hillary Clinton won in 2016 bijna 3 miljoen meer individuele stemmen dan Donald Trump. 65.853.514 voor Hillary versus 62.984.828 voor Trump, dat is 2.1% meer. Ze heeft dus letterlijk al bewezen dat ze in staat is de verkiezing te winnen, maar Trump had strategischer ingezet op het Electoral College-systeem.

Bovendien ziet Hillary het (eerste vrouwelijke) presidentschap als haar geboorterecht. Van First Lady naar senator naar een eerste poging tot het kandidaatschap in 2008. Vervolgens was ze minister van Buitenlandse Zaken onder Obama van 2009 tot 2013, en won ze de popular vote in 2016, maar verloor ze de presidentsrace. De vrouw is 72 jaar oud en haar gehele leven staat in het teken van die droom de eerste vrouwelijke president te worden. In 2016 was de overwinning zo goed als binnen, stond ze 3 miljoen stemmen voor en gleed het op het allerlaatste moment alsnog als zand door haar vingers. Not a chance in hell dat die vrouw het in 2020 opgeeft, nu ze nog nét niet te oud is.

Een hernieuwd Clinton-mediaoffensief

Het was een tijdje bijzonder stil rond de dame, maar ineens is ze overal. De Hulu-docu Hillary verscheen deze maand, met alle première-evenementen van dien. Zat ze vorige week bij CNN's Fareed Zakaria en ontweek de endorsement-vraag met de dooddoener "I will support the nominee of the Democratic Party". Zat ze bij Fallon. Deed ze shotjes bij Watch What Happens. Hield ze gister een speech bij de VN's Group of Friends of Women in Afghanistan. Zat ze bij Good Morning America. Gaf gister de keynote bij Women's Day on Broadway. En dat worden er heus nog wel meer komende maanden.

Waarom? Om weer voldoende deel uit te maken van de nationale psyche om Joe Biden tijdens de Democratic National Convention van zijn nominatie te beroven. En terecht. Hillary Clinton wordt de Democratische presidentskandidaat 2020.

Verlos die man uit z'n lijden

Onze favo: "I got hairy legs"

17 minuten aan error 404's - 5 maanden oud

Ja maar dat is anders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!