Heee, een bekende. Of moeten we zeggen: oud-bekende. Want de uit De Kijvelanden ontsnapte tbs'er die zondag bij Ochten werd neergemaaid door de politie blijkt de 'beruchte' tbs-vlogger Dennie M. uit Delfzijl. Geen onterechte call van de popo trouwens, want even daarvoor opende Dennie nog het vuur op willekeurige voorbijgangers. "Samen met medebewoner Antoni van H. (52) nam Dennie M. zondag de benen. De twee gijzelden een personeelslid van de kliniek. Ze beschikten over een vuurwapen en een mes. Hoe de tbs’ers aan de wapens konden komen, wordt onderzocht." Nou, dat zullen we de onderzoekers eens haarfijn uitleggen: het vuurwapen wandelden ze doodleuk naar binnen wegens 0 controle en het mes hebben ze gewoon uit de bestekla gepakt.

Over tbs-vlogger Dennie hadden we een paar maanden geleden namelijk al DIT TOPIC met allerlei bureaubonkwaardige content, toen hij nog in kliniek De Rooyse Wissel zat: tbs'er met telefoon, tbs'er met wiet, tbs'er met mes, tbs'er met kartelmes, tbs'er randt hulpverlener aan, enzovoorts. Video's zijn van zijn account gejorist, maar bovenaan dit topic nog een overblijfsel en HIER een screenshotje. Wel jammer dat iedereen op een gegeven moment wist van de malle doch confronterende filmpjes van klokkenluider Dennie (hij werd zelfs een Volkskrant-icoon), maar voor leiding/directie/minister was het kennelijk toch weer te ingewikkeld 'm in de gaten te houden of de regelgeving wat aan te scherpen. En nu is Dennie dood.

UPDATE: Kuchende man in lange regenjas schoof de videocollectie onder de deur door. Zie na de klik.

Kartelmes

Drugs

Mes

Uitbraak