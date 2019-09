Eerlijk is eerlijk, gevonden door de makkers van 1Limburg maar die durven niet te klinken naar het kanaal ofzo. Nou, HIER issie hoor (mirror screenshot 2MB hier), een fraaie verzameling videopareltjes van een tbs'er in kliniek De Rooyse Wissel (Venray). Video's met niet of nauwelijks weergaven, waar we met z'n allen dan maar even verandering in moeten brengen. Tbs'er met telefoon, tbs'er met eigen kweek wiet op zijn cel, tbs'er met een kartelmes, tbs'er die medicatie op kan sparen, tbs'er met een werkmes, tbs'er schopt iemand, tbs'er doet aanranding, tbs'er doet lekker onbegeleid rondlopen over het terrein, werknemers zitten peukies te doen, kennelijk zit de moordenaar van Nienke Kleiss (Schiedammer parkmoord) hier op een heftruck want hij krijgt binnenkort toch lekker verlof. Bijschrift: "De bestuurder is Wik(men noemt hem hier Frank om zijn veiligheid). Hij is vlakbij de buitenhek met deze apparaat, je zou toch niet willen dat deze vieze laffe varken dit apparaat door het hek ramt en ontsnapt!! De directie zal zeggen: "het is vertrouwd, en hij krijgt binnenkort een verlofstatus". Hoe kan je de moordenaar van Nienke Kleiss op verlof laten?!!!?!!!?" Nu moeten we al die video's misschien op authenticiteit controleren, maar dat heeft 1Limburg al voor ons gedaan en eerlijk gezegd geloven we het zo ook wel. JOEHOE SANDER DEKKER KIJK EENS MEE & GA EENS WEG