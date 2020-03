Vanochtend ontsnapten twee tbs'ers uit de Kijvelanden in Portugaal (ZH). Bronnen melden aan de Staatsomroep dat een van hen tijdens de klopjacht is doodgeschoten door de politie, die met tientallen voertuigen en helicopters achter de tbs-vluchtelingen aan zat. Het duo had zich verschanst in een drankenhandel, weet Omroep Gelderland. Daar vond een shoot-out plaats. Waar de ontsnapte gekken voor vast zaten, is nog niet bekend, maar gezien de massale politie-inzet was het in ieder geval niet voor een babbeltruc of een winkeldiefstal.

Update: hierrr wat 112-fotowerk.

Update 22u25: Ongerelateerd en toch ook niet: in Drachten stak iemand een agent neer bij een melding van huiselijk geweld, waarop de politie de dader neerschoot.