Ankie Broekrok-Knol, ik heb bijna medelijden met die vrouw.

Bijna. Ze is er tenslotte zelf bij en legt haar functie niet neer ondanks dat iedereen ziet dat ze er nul komma nul van bakt. Ze is geen gesprekspartner voor diplomaten, ze heeft haar eigen dienst niet onder controle, en houd lekker dr rimpelbek erover tot de stront over de rand klotst. Ja dan moet ze wel iets van gaan 'uh-oh" stamelen. En dat is het dan wel. Wat voor signaal geef je af aan landen als Marokko of Turkije met zo'n geriatrische hofdame aan het roer? Dat ze over je heen kunnen lopen. Dat signaal.

En ik neem dat mensen als Rutte ook kwalijk. Ze hebben allemaal de muil vol over hoe 'gevaarlijk' een Baudet of Wilders is voor Nederland, maar laten doodleuk een enorme faalhaas een totaalchaos aanrichten, jaren lang, een chaos die wél echt, en direct, gevaar oplevert voor maatschappelijke en politieke stabiliteit. Dat vind ik persoon;ijk een stuk zorgelijker. Niet de ideeën van Baudet of de radicale praatjes van Wilders. Wel de arrogant-laconieke en onverantwoordelijke houding van mevr Broekrok, die zelf allang beter had moeten weten en het stokje had moeten overdragen aan iemand die wél capabel is voor de taak. Daar schuilt gevaar; de uitholling van verantwoordelijkheden, het geoorloofd wegkruipen daarvoor en de onafzienbare schade die daarmee word aangericht. Rutte wordt bedankt weer.