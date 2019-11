De asielinstroom van week 46, bestaande uit eerste asielaanvragen, herhaalde asielaanvragen, hervestiging, herplaatsing en nareizigers bedroeg ongeveer 700. Dat meldt de Rijksoverheid op de rijkswebsite waar wekelijks de asielinstroomcijfers bekend worden gemaakt. 700. Dat zijn dus evenveel mensen als er afkwamen op de gastendienst in de Gereformeerde Kerk in Voorthuizen, waarin de bekende tv-presentator en fitnesscoach Arie Boomsma samen met zijn vader inging op vragen van het publiek (bron). 700 is ook evenveel als er mensen afkwamen op de Open Dag van De Stentor (foto's) en op deze foto's zie je 700 mensen op de grond liggen, om aandacht te vragen voor zelfmoord. Want dat is wat we feitelijk doen, en het kost ook nog eens 17 miljoen.

"De lange wachttijden bij de IND leidden ook tot overvolle asielzoekerscentra. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers is op zoek naar nieuwe opvanglocaties. Vrijdag werd bekend dat inmiddels een gymzaal op het azc in Budel is ingericht als noodopvang."



Fijne dag!