Niet leuk hoor, ik woonde in Lombok. Zit je lekker film te kijken en ineens schudt je hele huis, staat een mongool op straat te schreeuwen richting de pizzeria 2 deuren verderop en blijkt hij een vuurwerkbom naar binnen te hebben gegooid. Eerste wat je mag doen is dan checken of er geen brand is want dan kun je direct te kostbaarheden pakken en wegwezen. Was gelukkig niet zo maar de pizzeria had een groot deel van zijn inboedel kapot.