We kijken momenteel allemaal angstig naar Italië, waar de kroepoekgriep het sociale leven verlamt, maar MinBuZa Stef Blok was vorige week in Iran en laat dat nou net de volgende halte op de zijderoute zijn waar het coronavirus het wildst om zich heen grijpt. En daar is een districtsburgemeester van Teheran besmet geraakt, volgens verschillende bronnen hier en daar (en een derde die het ontkent maar Iran is nogal van het doofpotten). Maar de grote vraag is: was Halbe Zijlstra Stef Blok er bij? "There are also unconfirmed reports that the mayor had been in contact with the Dutch Foreign Minister before news of his illness emerged. Iran's foreign minister Mohammad Javad Zarif had also met with the minister." Blok zelf doet in ieder geval of z'n neus bloedt, want onze nationale Designated Survivor werkt gewoon z'n reisplannen af: kijk maar op z'n twitter. (Sterkte, Jantjes matrozen!)

Mark Rutte ook in de risicozone?

Ondertussen is ook bekend dat de premier van Slowakije, Peter Pellegrini, met "acute upper respiratory tract infection accompanied with high temperature" in een ziekenhuisbed ligt. Dat klinkt ook nogal corona, en deze man was de afgelopen weken volop betrokken bij Europese toppen over begrotingen en zo. Volgende week zijn er verkiezingen, maar hij facebookt zelf een foto vanuit het ziekenhuis dus hij zal wel echt beroerd zijn want een gewoon griepje zou een kandidaat die herverkiezing kan verliezen niet aan een bed kluisteren. Wij hebben maar één vraag: hoeveel handdrukken was hij van MinPres Rutte verwijderd in de afgelopen weken? En willen zijn directe medewerkers een oogje houden op het hier volgende verloop in zijn gezondheid?

Corona kan dus van twee kanten ons land binnenkomen, van bovenaf, en van Blok en Rutte tot RIVM en VWS haalt iedereen in die kaste vooralsnog de schouders op over het chinezengriepje. Dat leidt tot een omineus laatste tweetje in een moetlees besmettingsdraadje bij vriend Sam: misschien is het allemaal gewoon D66-beleid...



Linktip Update (Niet Geverifieerd en ook Niet Doodgecheckt): "Wij horen net dat er 3 mensen met het Corona Virus zijn opgenomen in het Ter Gooi Ziekenhuis Hilversum, dat horen we van iemand die werkt op die afdeling."

